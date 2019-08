Vigilia di Ferragosto con Indipendence per la Beach Arena sulla spiaggia libera

Torna la Summer Beach Arena sulla spiaggia libera del porto di Rimini con l’evento firmato “Independence”. Ad aprire l’evento, alla vigilia di Ferragosto, dalle 17 sarà Frank Storm, all’anagrafe Francesco Maffei, insieme King Joshua. In consolle anche Antonio Pica. Dopo la sua partecipazione alla Molo Street Parade, a far ballare il dancefloor ci sarà anche Marco Faraone, giovane dj e produttore. In line up Chris Liebing, una delle figure di maggiore spessore del panorama techno. Gran finale, dopo la mezzonotte, con il b2b di Marco Carola, dj che ha portato nel mondo la techno napoletana. Insieme a lui a chiudere l’evento Independence, Loco Dice. L’evento è organizzato da “Experience entertainment”. “La riviera è da sempre un modello turistico a cui ispirarsi – spiega l’amministratore delegato Marco Nacciarriti – e soprattutto sulla quale investire in un periodo dell’anno così votato al divertimento. La formula del beach party s’ispira anche alla tendenza ibizenca. Nomi prestigiosi del mondo del clubbing internazionale insieme alla location a cielo aperto come la Summer Beach Arena è stato il valore aggiunto per decidere su dove approdare con i nostri grandi eventi”.

Sul Lungomare Tintori si ripete l’area Street Food con Food Truck provenienti da tutta Italia.

Un ulteriore area spettacolo, totalmente gratuita, sarà nella pista di pattinaggio sul Lungomare Tintori con i djs set di Mauro Catalini e Romoletto con animazione del Gran Caribe, dalle ore 18 a mezzanotte.