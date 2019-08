Si torna a sparare nell'Oasi di Torriana Montebello. Comitato: intervenga provincia

Oltre alle problematiche sollevate dal Wwf sulla ciclabile Marecchia (vedi notizia), la ripartenza della stagione venatoria porta con se un’altra polemica. A sollevarla è il comitato per la difesa dell’oasi di Torriana Montebello. La questione è legata alla delibera regionale dell’otto aprile, assunta su iniziativa della Provincia di Rimini, che ha ridotto di 2/3 l’oasi “con motivazioni tecniche talmente inconsistenti – scrive il comitato – che vengono dubbi sulla procedura di apertura“. “L’area – prosegue – è un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e il provvedimento di apertura alla caccia dell’Oasi dovrebbe essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza. È stata effettuata? Che esito ha avuto?.” Conseguenza della delibera, il fatto che da domenica i cacciatori potranno tornare a sparare nell’area.

Il comitato parla di un provvedimento “grave“ che “avrebbe dovuto vedere il coinvolgimento dei cittadini e delle amministrazioni della Valmarecchia ma nulla di tutto ciò è stato fatto. Neppure i residenti di Montebello sono stati informati. Gli amministratori di Poggio Torriana, San Leo, Verucchio e Santarcangelo sono venuti a conoscenza del frettoloso e immotivato provvedimento durante l’incontro con il comitato nato a difesa dell’oasi“.

Il comitato ha chiesto un urgente incontro al presidente della Provincia di Rimini: “deve essere assunto un provvedimento amministrativo urgente affinché, in un attimo, non venga distrutto l’equilibrio raggiunto da quel territorio in tanti anni“.