Sequestri di droga e arresti, superlavoro per la polizia a Ferragosto

Ferragosto di superlavoro anche per la polizia di Stato. Tra il 14 e il 15 agosto sono stati 6 gli arresti effettuati, 20 i denunciati e oltre 600 gli identificati. Una ventina di persone sono state segnalate come assuntori di droga durante i controlli alla Summer Beach Arena di Miramare dove un italiano è stato arrestato per aver spacciato marjuana a minori. Nel pomeriggio di ieri è invece finito in manette nei pressi del parcheggio di un locale, un cittadino marocchino trovato con 31 dosi di cocaina e 27 di ketamina. A Bellaria un senegalese è stato fermato per tentata estorsione, avendo chiesto del denaro per restituire il cellulare rubato. Settantotto le sanzioni elevate dalla polizia stradale con 4 veicoli fermati perché privi di copertura assicurativa. Nove le patenti ritirate. Scovati infine anche due tassisti abusivi.