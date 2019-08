Sei furbetti del cassonetto scoperti a Morciano

Primi controlli a Morciano per contrastare il fenomeno dei rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti. I controlli, in particolar modo, si sono concentrati in via Spallicci, via Degli Ulivi e nella zona del Garden.

Alla presenza dei pubblici ufficiali, sono state aperte alcune buste lasciate a terra e identificati gli autori del gesto. In tutto sono 6 le violazioni che verranno contestate nelle prossime ore. Settimanalmente, in maniera casuale, si procederà con la verifica di almeno 3/5 aree distribuite nel territorio comunale.