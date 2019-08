Montegridolfo si prepara a celebrare i 75 anni dalla liberazione con una serie di iniziative che sono state presentate oggi alla presenza del Prefetto. Per la piccola realtà della Valconca ricorrono anche i 20 anni dall’apertura del Museo della Linea dei Goti e i 10 dall’avvio della rievocazione della battaglia.

Era il 31 agosto del 1944 quando il piccolo comune di Montegridolfo venne liberato dai tedeschi. 75 anni fa. Una ricorrenza che l’amministrazione vuole celebrare con una serie di iniziative che si sono guadagnate anche il patrocinio della Prefettura che ne ha ospitato la presentazione. Un cartellone non semplice da organizzare per una realtà come quella di Montegridolfo, appena un migliaio di abitanti e quattro dipendenti comunali.

Ecco il dettaglio degli appuntamenti:

• Giovedì 22 agosto: LA CIOCIARA

di Vittorio De Sica con Sophia Loren.

Ex sala del Consiglio Comunale (grotta azzurra) alle ore 21.15

• Sabato 24 agosto: UNA LUCE SULLA STORIA.

Un inedito San Sebastiano del Seicento racconta la guerra e le distruzione del patrimonio culturale e artistico

Inaugurazione dell’esposizione d’arte antica, dal 24 agosto al 17 novembre 2019.

Museo della Linea dei Goti, ore 21.30

• Sabato 31 agosto: LA MONTEGRIDOLFO LIBERATA

Col Patrocinio della Camera dei deputati:

Convegno STORIA, MEMORIA MUSEO con le testimonianze di alcuni sindaci romagnoli e le relazioni del Comitato scientifico del Museo della Linea dei Goti

Anfiteatro (esterno al Museo), ore 17.00

X edizione della rievocazione storica LA MONTEGRIDOLFO LIBERATA

Campo di battaglia (di fronte al Museo), ore 18.00

Concerto di cornamusa e canti popolari d’epoca con la GOTHIC LINE BAND

Anfiteatro (esterno al Museo), ore 21.00

• Giovedi 5 settembre: GERMANIA ANNO ZERO

di Roberto Rosellini con Edmund Meschke.

Ex sala del Consiglio Comunale (grotta azzurra) alle ore 21.15

• Giovedì 19 settembre: MONUMENTS MEN

di George Clooney con George Cloney, Matt Damon, Cate Blanchett.

Evento collaterale all’esposizione Una luce sulla storia. Un inedito San Sebastiano del Seicento racconta la guerra e le distruzioni del patrimonio culturale e artistico.

Ex sala del Consiglio Comunale (grotta azzurra) alle ore 21.15

• Sabato 21 Settembre: GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2019

Conferenze: Pasquale Rotondi, un Soprintendente in guerra di Daniele Diotallevi, a seguire Le indagini e il recupero delle opere d’arte.

Evento collaterale all’esposizione Una luce sulla storia.

Castello di Montegridolfo – Palazzo Viviani (orario da definire)

• Sabato 9 novembre: LE VITE DEGLI ALTRI

di Florian Henkel von Donnersmarck, con Ulrich Mühe.

Per il 30° Anniversario della Caduta del Muro di Berlino.

Ex sala del Consiglio Comunale (grotta azzurra) alle ore 21.15

