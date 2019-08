L'economista Zamagni: il mondo della solidarietà sotto attacco

Piazza Pascoli piena ieri sera, lunedì 12, a Viserba Mare per l’incontro con il professor Stefano Zamagni, economista riminese conosciutissimo per i suoi studi in materia di economia sociale e, dal marzo scorso, presidente della Pontificia accademia delle Scienze sociali. Al tavolo dei relatori insieme a Zamagni anche il vescovo di Rimini Monsignor Francesco Lambiasi.

Tanti i temi toccati: dalla chiusura dei porti alla criminalizzazione delle Ong, dal disprezzo dei poveri all’attacco frontale al mondo del no profit e del volontariato accusato di buonismo, se non di aperta inutilità.

L’intervista realizzata da Enrico Viarani