Le mete di Ferragosto. Nelle classifiche anche Rimini e Riccione

Ci sono anche Riccione, al quarto posto con un prezzo medio a notte di 167 euro, e Rimini, settima con una media di 140 euro, tra le top venti destinazioni degli italiani per Ferragosto 2019, nazionali ed estere. La classifica è stata stilata da HomeToGo, il meta motore di ricerca per case e appartamenti vacanza. Primo posto va all’Isola d’Elba, sul podio anche Gallipoli e Ibiza. Secondo il sito gli italiani faranno in media circa sei giorni di vacanza.

La ricerca.

Momondo.it, la piattaforma digitale per la ricerca di voli e hotel, ha, invece, analizzato le destinazioni last minute più economiche per i viaggiatori italiani. Tra le mete italiane, risulta meno costoso pensare a una vacanza nella capitale, ma dopo la città eterna con un costo di 67 € per il soggiorno viene Riccione, con un costo medio di 177 €. Terza Positano con 232 €.

www.momondo.it