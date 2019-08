La carovana del cuore arriva a Rimini, Riccione e Cattolica

Arriva alla sua quindicesima edizione l’iniziativa Carovana del Cuore una grande campagna di sensibilizzazione organizzata dalla Fondazione Patrizio Paoletti, volta alla promozione dei diritti dell’infanzia e attiva dal 2005 su tutto il territorio italiano. Ogni anno, durante i mesi estivi, i volontari della Fondazione, riconoscibili dalla tradizionale maglietta arancione, percorrono strade, spiagge e città di tutta Italia incontrando centinaia di migliaia di persone. In 14 anni la Carovana ha percorso 3000 km e incontrato 24 milioni di persone.

Tre gli obiettivi principali della manifestazione: promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; promuovere la scolarizzazione nei paesi in via di sviluppo e promuovere la ricerca scientifica a sostegno dell’educazione.

“Carovana del cuore è un evento unico nel panorama italiano, oltre 50 volontari scendono in strada per incontrare persone col fine di costruire, tutti insieme, un futuro migliore per il prossimo. Ma l’impegno non si ferma qui, ciò che rende unica questa campagna è il messaggio di cui i volontari si fanno portatori Vivi appassionatamente. Vivere in modo appassionato permette di apprezzare il dono della vita, accogliere il passato e utilizzare tutto questo per guardare in modo nuovo al futuro, un futuro migliore per tutti che può dipendere da noi” ha dichiarato Patrizio Paoletti presidente della Fondazione.

L’evento nel corso degli anni ha avuto il sostegno di numerosi enti e istituzioni, quasi 150 a edizione, e quest’anno “Carovana del Cuore”, vanta tra i principali patrocini quello del Ministero degli Affari Esteri ed il Patrocinio di Anci e Touring Club.

Grazie a Carovana del Cuore la Fondazione porta aventi 8 progetti nelle zone più povere del pianeta ed è riuscita ad attivare progetti per le emergenze in Italia in Abruzzo e Emilia-Romagna. Tra i progetti dedicati all’educazione quello di Scuole nel Mondo, un programma attivo dal 2004 con il quale la Fondazione promuove l’istruzione e l’educazione in paesi e territori in cui povertà, guerre, calamità naturali inibiscono lo sviluppo sociale. Oltre a finanziare la riqualificazione di strutture scolastiche la Fondazione supporta l’intera comunità realizzando mense scolastiche, ambulatori e campagne mediche ed offrendo formazione pedagogica a vantaggio degli insegnanti nei territori di intervento con operatori e programmi propri.

Ora la Carovana del Cuore conclude il suo giro in Emilia-Romagna passando per Rimini Riccione (giovedì 8 e venerdì 9 agosto) e Cattolica (sabato 10 agosto) e dopo aver attraversato, con grandissimo successo, Milano Marittima, Cervia e Cesenatico. Come per le altre tappe, i volontari raggiungeranno le spiagge ed i punti di interesse delle città per diffondere il messaggio di cui si fanno portatori: “Ogni uomo è un educatore e nel nostro piccolo tutti possiamo contribuire a migliorare la vita degli altri”.