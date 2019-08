Il predone della spiaggia incastrato dal bagnante detective (e dalla polizia)

Ha svestito i panni di bagnante per indossare quelli di detective. Un 48enne di Trento, in vacanza a Bellaria Igea marina, ieri pomeriggio con grande spirito investigativo ha notato in spiaggia un giovane aggirarsi tra gli ombrelloni con fare sospetto, lo ha seguito a debita distanza e si è accorto che era spalleggiato da un complice col quale rovistava nelle borse e negli zaini dei bagnanti in quel momento incustoditi. Senza farsi vedere, si è accorto che i due ladri d’ombrellone si erano scambiati alcuni oggetti. Uno dei due all’improvviso si è allontanato dalla spiaggia per raggiungere lo sportello di un bancomat, dal quale ha ritirato alcune banconote prima di allontanarsi. E’ a quel punto che il turista trentino ha fermato una pattuglia della polizia in transito raccontando quanto accaduto e indicando uno dei ladri.

Gli agenti non ci hanno messo molto a fermare il sospetto sul lungomare Pinzon, un 31enne polacco con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e per stupefacenti. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un marsupio contenente un portafoglio con all’interno poco più di 80 euro, di una carta di identità di un 21enne del Ferrarese, di uno smartphone della Samsung, di una borsetta di cotone colore bordeaux, di una collana in metallo e del cellulare della vittima che lo aveva segnalato alle forze dell’ordine. Tutti oggetti che i rispettivi proprietari sono riusciti a recuperare al posto di polizia estivo di Bellaria Igea Marina. Ad incastrare il polacco anche le immagini di videosorveglianza della banca dalla quale aveva prelevato i soldi con il bancomat appena rubato.

Il 31 enne, quindi, è stato arresto per furto aggravato in concorso e continuato e accompagnato in questura a Rimini dove è stato trattenuto nella cella di sicurezza per il rito direttissimo, che si è concluso questa mattina con la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare detentiva. Durante il pattugliamento della zona, i poliziotti sono riusciti a rintracciare anche il complice datosi alla fuga, un 21enne originario di Ferrara, che riconosciuto dai testimoni è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso continuato e ricettazione.