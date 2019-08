Ferragosto di arresti per i carabinieri: 11 in 48 ore

Undici arresti in 48 ore. E’ il bilancio dei carabinieri del Comando provinciale di Rimini che dal pomeriggio del 14 agosto e alle prime luci dell’alba del 16 hanno messo in campo 900 uomini in tutta la provincia. Nel complesso sono state 80 le pattuglie in servizio, che oltre ad aver identificato 820 persone, ne hanno anche denunciate 23 a piede libero. Militari in borghese, servizi di pattugliamento, posti di blocco e attività di prevenzione e repressione dei reati. Dallo spaccio agli accoltellamenti, dalle rapine ai furti, sono stati numerosi i crimini contrastati con successo dai militari dell’Arma, guidati dal colonnello Giuseppe Sportelli.