Da 20 anni in vacanza a Cattolica, premiati Liliana e Andrea e la famiglia Harris

Ancora momenti di festa nei giorni scorsi a Cattolica per nuovi “attestati di fedeltà” a turisti che da anni non tradiscono la Regina per le vacanze. Ad omaggiarli con una targa ed il nuovo brand book cittadino l’asssessore al Turismo Nicoletta Olivieri che la scorsa settimana ha incontrato Liliana Marelli e suo figlio Andrea che arrivano da Monza. Da 20 anni stesso alloggio, l’Hotel Ambasciatori, e stesso stabilimento balneare, Alta Marea. La signora Liliana, impiegata d’ufficio notarile, ed Andrea, receptionist, hanno ribadito all’assessore Olivieri il loro profondo amore per Cattolica e raccontato l’incontro del tutto casuale con i gestori dell’Hotel, la famiglia Tombari, quando vi entrarono venti anni addietro chiedendo una camera libera.

Nei giorni precedenti un altro riconoscimento presso l’Hotel President gestito da Alberto Monetti, in passato già a capo dell’associazione albergatori cattolichina. Una doppia occasione di festa perché si festeggiavano i 20 anni di vacanza a Cattolica, ma anche il ventesimo anniversario di matrimonio della famiglia Harris. “Assieme all’amministrazione comunale – spiega Monetti, in

rappresentanza dell’Hotel President – abbiamo pensato di consegnare a questi ospiti provenienti dall’Inghilterra una targa ricordo per fargli sentire l’affetto e l’amicizia della nostra comunità”.

Tra qualche foto ricordo ed un brindisi con l’assessore Olivieri, gli ospiti si sono soffermati a raccontare i propri trascorsi e di come abbiano visto trasformarsi Cattolica. Gli ospiti hanno sottolineato il loro legame particolare attaccamento alla città, sentita come una seconda casa, con gestori di hotel e stabilimenti balneari che nel tempo sono divenuti veri e propri amici. Per tutti

appuntamento rinnovato alle prossime stagioni per allungare gli anni di “fedeltà”.