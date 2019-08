Cielo velato, ma niente piogge. Umidità in aumento

Continua la settimana in compagnia della variabilità a causa dell’avvicinarsi di una debole perturbazione atlantica centrata sul Mediterraneo, che sarà responsabile di un aumento dell’instabilità al centro-nord. Secondo il nostro meteorologo, Roberto Nanni, si può già apprezzare una leggera flessione della pressione atmosferica, caratteristica fondamentale del transito di questo sistema nuvoloso sui cieli della nostra provincia, interessandoci con coperture di tipo medio-alto e stratificato ma senza alcun fenomeno precipitativo atteso sulle spiagge romagnole.

In realtà una nuvolosità non particolarmente compatta e minacciosa, ma che risulterà maggiormente diffusa e significativa nella giornata odierna, presentandosi in maniera irregolare anche nel corso dei pomeriggi successivi. In definitiva, ancora un clima pienamente estivo e soleggiato, contraddistinto da un lieve aumento dei valori massimi di temperatura e tutt’al più dall’incremento dei tassi di umidità. La ventilazione soffierà sempre a regime di brezza proveniente da direzioni variabili, con temporanei rinforzi mattutini da ovest-nord ovest lungo la linea di costa. Il mare viene previsto sostanzialmente quasi calmo o momentaneamente poco mosso.