Cattolica regina di Instagram con Dinner in the Sky e il marchio delle gemelle Feleppa

Dinner in the Sky e Feleppa portano sul cielo di Cattolica 7 milioni di follower Instagram. Le giovani stiliste sorelle gemelle Francesca e Veronica , con la collaborazione dell’imprenditore Stefano Burotti, lanciano la loro collezione FallWinter 2019/2020.

L’imprenditore romagnolo Stefano Burotti ha incontrato il Sindaco di Cattolica Mariano Gennari per presentargli l’evento che, il prossimo 19 Agosto, animerà Cattolica grazie alla collaborazione tra Dinner in the Sky e le stiliste sorelle gemelle Francesca e Veronica Feleppa.

“Le due giovani imprenditrici, direttamente dal loro spazio tutorial nel programma Detto Fatto di Rai Due, hanno annunciato – ha detto Burotti – di aver scelto la città di Cattolica e Dinner in the Sky per il lancio della nuova collezione FallWinter 2019/20. Una location particolare ed una esperienza unica nel suo genere, questa la cornice che farà da sfondo il prossimo 19 Agosto al lancio della nuova collezione Feleppa”.

Ma soprattutto un parterre di influencer, vestite in esclusiva da Feleppa, in arrivo da tutta Italia: una platea di nomi che conta oltre 7 milioni di follower su Instagram. Per citare qualche ospite, saranno presenti in città Giorgia Lucini, Anna Penello, Erika Barbato, Eleonora Olivieri, Alessia Cammarota con Aldo Palmeri, Federica Benincà, Ettore Gliozzi, Veronica Bagnoli ed Alessandra Sgolastra. Per loro cena speciale sui cieli di Cattolica grazie a Dinner in the Sky che dalla prima tappa cattolichina dello scorso fine aprile ad oggi ha accolto al suo tavolo gente proveniente da numerosi paesi del mondo come Francia, Germania, Inghilterra, Svizzera, Russia, Brasile, Ecuador, Messico, Giappone e Cina.

Burotti ha anticipato che dopo Cattolica il format si sposterà a Napoli per un evento privato organizzato da una multinazionale del mercato del caffè.

Il Sindaco Mariano Gennari si è detto “felice per la scelta che queste due giovani imprenditrici hanno fatto. Rappresentano il made in Italy che ci piace e Cattolica saprà accoglierle nel migliore dei modi. Le influencer che ci “invaderanno” faranno fare il giro dei social alla nostra città puntando a farla divenire per una sera anche la Regina di Instagram”.

“Siamo entusiaste di portare la nostra nuova collezione in una location di prestigio – aggiungono le sorelle Francesca e Veronica – e grazie alla collaborazione con Dinner in the Sky, trascorreremo una serata nel cielo di Cattolica insieme ad influencer di instagram con oltre 7 milioni di follower. Per il nostro brand, Feleppa, sarà l’occasione per realizzare immagini speciali. Siamo sicure di trovare un’accoglienza unica, come solo la vostra bellissima città sa fare”.

IL BRAND FELEPPA. Francesca e Veronica Feleppa, marchigiane, classe 1993, sono l’anima e la matita delle creazioni Feleppa. Sorelle gemelle con una spiccata vocazione per la moda, hanno iniziato fin da piccolissime il loro percorso nel mondo del fashion. Il duo è indivisibile e complementare, insieme si occupano del mood fino alla ideazione e allo schizzo degli abiti, dopodiché si suddividono i compiti: modellistica, taglio, confezione, per poi ricongiungersi al momento del fitting per valutare insieme la riuscita di ogni singolo modello. Le loro muse ispiratrici? Le sorelle Fontana, delle quali si sentono la trasposizione nell’era moderna 4.0. Le gemelle Feleppa saranno impegnate a Milano, a settembre, in occasione della Settimana della Moda.