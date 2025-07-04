Il Gruppo Scouting e Perwing acquisisce il 30% della riminese Fortech

Fortech Group, tech company con sede a Rimini, azienda specializzata nelle soluzioni software point-of-sale e nei servizi tecnologici per stazioni di rifornimento carburante e punti di ricarica EV, vede l’ingresso nel proprio capitale del Gruppo Scouting e Perwyn. L'investitore europeo di private equity specializzato nella crescita di aziende di medie dimensioni, ha acquisito il 30% dell'azienda.

Fondata nel 2006, Fortech serve oltre 14.000 stazioni di servizio, con un organico di 175 dipendenti specializzati IT, Fortech ha consolidato una posizione di leader in Italia nei servizi per la mobilità tradizionale ed elettrica con una presenza crescente in numerosi paesi, tra cui Spagna, Portogallo e Francia. Fortech ha sviluppato anche una app per la fatturazione elettronica, con oltre 500.000 download.