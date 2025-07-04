Tre strutture nei guai
Chiringuito, pertinenze abusive. Scattano nuovi sigilli nel riminese
In foto: i sigilli alla struttura del bagno 46
di Redazione
1 min
Ven 4 Lug 2025 17:03 ~ ultimo agg. 31 Lug 05:46
Dopo i sigilli a buona parte del chiringuito del bagno Tortuga, la Capitaneria di Porto è intervenuta anche sulle strutture dei bagni 42, 44 e 46 sempre sull'arenile di Rimini sud. Nel mirino sono finite in particolare le pertinenze dei chiringuito, vale a dire alcuni gazebo in legno adibiti ad ospitare le consolle per la musica in particolare in occasione di feste o eventi del fine settimana. Le strutture però non avevano alcun tipo di autorizzazione e risultavano quindi abusivi.
I vari chiringuito restano invece operativi per la somministrazione di cibo e bevande.
Altre notizie
di Icaro Sport
per venerdì 22 agosto
Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
Test col Cosmos a porte chiuse
Giovedì pomeriggio la riunione del GOS per Rimini-Gubbio
di Icaro Sport
VIDEO
Meteo Rimini