Tre strutture nei guai

Chiringuito, pertinenze abusive. Scattano nuovi sigilli nel riminese

In foto: i sigilli alla struttura del bagno 46
i sigilli alla struttura del bagno 46
di Redazione   
Ven 4 Lug 2025 17:03 ~ ultimo agg. 31 Lug 05:46
Tempo di lettura 1 min
Dopo i sigilli a buona parte del chiringuito del bagno Tortuga, la Capitaneria di Porto è intervenuta anche sulle strutture dei bagni 42, 44 e 46 sempre sull'arenile di Rimini sud. Nel mirino sono finite in particolare le pertinenze dei chiringuito, vale a dire alcuni gazebo in legno adibiti ad ospitare le consolle per la musica in particolare in occasione di feste o eventi del fine settimana. Le strutture però non avevano alcun tipo di autorizzazione e risultavano quindi abusivi. 

I vari chiringuito restano invece operativi per la somministrazione di cibo e bevande. 



 

