Chiringuito, pertinenze abusive. Scattano nuovi sigilli nel riminese

Dopo i sigilli a buona parte del chiringuito del bagno Tortuga, la Capitaneria di Porto è intervenuta anche sulle strutture dei bagni 42, 44 e 46 sempre sull'arenile di Rimini sud. Nel mirino sono finite in particolare le pertinenze dei chiringuito, vale a dire alcuni gazebo in legno adibiti ad ospitare le consolle per la musica in particolare in occasione di feste o eventi del fine settimana. Le strutture però non avevano alcun tipo di autorizzazione e risultavano quindi abusivi.

I vari chiringuito restano invece operativi per la somministrazione di cibo e bevande.





