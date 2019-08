Camper si incastra nel sottopasso a Misano

Un errore di valutazione del conducente e un camper si è incastrato nel sottopasso di via del Ciglio a Misano, all’altezza di Portoverde. E’ successo nel pomeriggio, durante le operazioni è intervenuta sul posto la Polizia Locale per la gestione del traffico: è stato istituito il senso unico alternato fino alla completa apertura del sottopasso intorno alle 17.30. L’altezza massima segnalato per il transito nel sottopasso è di 2,80 metri.