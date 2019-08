A San Leo primo appuntamento di "Viaggiando con Dante"

Inaugura domani, martedì 27 Agosto a San Leo, la rassegna “Viaggiando con Dante 2019” con la Scuola Estiva Internazionale in Studi danteschi -XIII edizione. La Scuola, organizzata dall’Università Cattolica, dal Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna e dall’Università degli Studi di Verona, propone agli iscritti una settimana residenziale di corsi, seminari e conferenze, per scoprire più da vicino la figura dell’Alighieri.

Relatore del primo leontino incontro sarà il Prof. Luciano Formisano dell’Università di Bologna attraverso la Conferenza pubblica inaugurale “Dante storico della letteratura e critico militante (dalla ‘Vita nuova’ alla ‘Commedia’)”. La conferenza si propone di ricostruire il profilo di Dante storico della letteratura e critico militante nei canti della Commedia, con particolare riferimento al Purgatorio (canti XI, XXIV e XXVI) e ai precedenti della Vita nuova e del De vulgari eloquentia. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla cultura galloromanza, non solo lirica, del poeta e al suo graduale superamento a partire dagli ultimi canti purgatoriali (emblematici, al riguardo, i personaggi di Folchetto e Cunizza da Romano nel canto IX del Paradiso).

La Rassegna dantesca, alla sua II edizione, propone poi, fino al 6 Ottobre, un programma che mira a sensibilizzare e coinvolgere il pubblico verso la scoperta e la conoscenza del ricco universo che dal Sommo Poeta . Oltre agli aspetti strettamente letterari e filologici si potrà incontrare Dante in Musica e attraverso lavori teatrali come nei due appuntamenti dell’8 (“Dante in musica”) e 21 Settembre (“La lunga sera di Virgilio.” Il Poeta nella selva, a colloquio con l’Angelo e le Anime del Limbo) realizzati in collaborazione con l’Associazione Sammarinese Dante Alighieri.