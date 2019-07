Violenti temporali sul riminese. Anche il Jova Beach Party ritarda

Come previsto (c’è un’allerta gialla in atto della Protezione Civile Regionale) nuovi temporali si sono abbattuti sul riminese nella mattinata. Precipitazioni molto intense, in alcuni casi veri e propri nubifragi, che stanno causando non pochi disagi sulle strade e nei sottopassi, alcuni inagibili per l’acqua (chiuso quello di Santa Giustina). Molti gli scantinati allagati. La zona sud è quella più colpita. I vigili del fuoco sono impegnati a Rivazzurra per liberare da circa un metro d’acqua lo scantinato di un hotel. Traffico in tilt a Miramare.

Al largo di Bellaria Igea Marina nella mattinata si è formata anche una tromba d’aria. Già nella serata di ieri sono stati aperti gli scarichi a mare. Dal pomeriggio, però, la situazione dovrebbe migliorare. Gli organizzatori del Jova Beach Party, in programma proprio oggi sulla spiaggia di Riminiterme, fanno sapere che “a causa di condizioni meteo incerte, l’apertura porte della tappa di Rimini sarà posticipata alle ore 15“.

Nel pomeriggio di ieri a creare problemi era stata la grandine caduta con grossi chicchi (alcuni come palline da tennis), soprattutto nella zona nord, tra Bellaria e Viserbella. Decine le auto danneggiate, mentre in spiaggia bucati numerosi sdraio.

. Meteoroby

. Arpae

. 3BMeteo

seguono aggiornamenti