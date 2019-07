Ventidue roulotte accampate nel parcheggio del centro commerciale

Intervento nel pomeriggio di sabato di carabinieri e polizia municipale nel parcheggio del centro commerciale “Le Befane” di Rimini per allontanare una carovana di 22 roulotte che dalla mattina aveva invaso l’area. Le famiglie nomadi, arrivate in mattinata, in poco tempo, avevano allestito un vero e proprio accampamento, accendendo fuochi per cucinare, lavando e stendendo biancheria, in una situazione di pesante degrado.

Tempestivamente una squadra di Carabinieri e di agenti della Polizia Municipale sono giunti sul posto identificando tutti i presenti, 108 persone tra minori, donne ed uomini originari di varie regioni d’Italia.

Al termine degli accertamenti tutte le roulotte sono state allontanate.