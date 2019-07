Volete viaggiare con me tutto l’anno?”. Così il giornalista riminese Mirco Paganelli, 32 anni, presenta il suo nuovo progetto, “Un reporter in valigia”, un canale online interamente dedicato ai viaggi che raccoglie i suoi reportage realizzati all’estero. “Voglio convincere le persone ad uscire di casa, prenotare biglietti aerei per posti che non avrebbero mai pensato di visitare, o fare riscoprire loro mete già battute raccontando curiosità e storie che non sono mai state raccontate.

Perché è bello viaggiare da soli?Perché obbliga a mettersi in gioco!”

Il progetto consiste in una web-serie dove ogni stagione è dedicata ad una meta diversa. Ogni lunedì uscirà una nuova puntata. La prima puntata, dedicata al viaggio che il giovane giornalista ha intrapreso tra Parigi e Roma, è già online.

“Niente è più bello al mondo di aprirsi al mondo” , conclude il videoreporter

Il canale Youtube