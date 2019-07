Tubatura del gas danneggiata, forti rallentamenti sulla Sp18

Forti disagi alla circolazione sulla Sp18, all’altezza della zona industriale di Casarola (San Clemente), a causa della perdita di gas da una tubatura principale, danneggiata inavvertitamente da una ruspa che stava eseguendo lavori di collegamento della fibra ottica. L’allarme è scattato intorno alle 16. Ancora chiuso il tratto di strada, di circa un chilometro, che dalla rotonda all’ingresso di Casarola arriva fino alla chiesa, in corrispondenza di via Noce. Sul posto è presente la polizia locale della Valconca con un solo agente (a causa delle carenza di personale già denunciata dai sindacati), che sta deviando il traffico all’interno della zona industriale. Solo i mezzi pesanti, con l’ok dei pompieri, stanno procedendo a passo d’uomo in quel tratto. Scongiurato il rischio esplosione grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco.