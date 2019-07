A Torre Pedrera il welcoming village

Nasce a Torre Pedrera il nuovo percorso vitae “Your welcoming village”,coordinato dal consorzio Torre Pedrera Hotels & co che coinvolge le spiagge dal 58 al 76, in collaborazione con il locale Comitato Turistico.

Si tratta di un primo esempio concreto di “open village”, dedicato a tre principali target di clientela: Famiglie con figli -Turisti con cani -Sportivi.

Da alcune settimane a Torre Pedrera hanno già fatto la loro comparsa le impronte colorate del Percorso a 6 zampe, un itinerario segnalato lungo 3 km. e dedicato agli ospiti con cani e che ha come base di partenza e arrivo la nuova Dog area.

Ad arricchire l’offerta delle strutture ricettive e stabilimenti balneari family friendly, dal 7 giugno è attivo un team di animazione che offre ai bambini un programma di attività che va dalla caccia al tesoro in inglese a laboratori creativi e tornei sportivi

Il villaggio ora si arricchisce di un Percorso vitae sulla battigia.

Dieci postazioni per fare flessioni, stiramenti, pesi, sollevamenti, sono a disposizione della clientela di Torre Pedrera e collocate direttamente sull’arenile, presso le quali poter effettuare tenersi in forma approfittando della brezza del mare.

Pronto il nuovo sito www.torrepedrera.it