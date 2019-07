Tenta di uccidere l'anziano compagno con il topicida

Ha confessato di voler uccidere il compagno, convivente, col veleno per topi. Piccole dosi giornaliere per non destare sospetti, somministrate nella minestra o direttamente in bocca di un 83enne allettato da una malattia degenerativa. Messa alle strette, la compagna dell’uomo, una 79enne già vedova per due volte, ha raccontato agli inquirenti che lo avrebbe fatto esclusivamente per soldi, preoccupata che i suoi figli perdessero la casa o che fosse costretta a lasciare la propria.

Come riporta l’Ansa, è successo nel Riminese. L’uomo è sopravvissuto ed è ricoverato da un anno in una struttura ospedaliera. Dopo una lunga indagine, accertamenti medici, intercettazioni telefoniche e vari sopralluoghi, i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Rimini hanno incastrato la 79enne. Non è stata arrestata, ma denunciata per tentato omicidio aggravato, soprattutto per l’età avanzata e perché la famiglia ha collaborato alle indagini. Con il compagno non si era mai sposata, ma con lui condivideva la casa da trent’anni.