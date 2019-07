Spiagge sicure. Morrone (Lega): buoni risultati in Romagna

Buoni risultati per l’iniziativa Spiagge Sicure in questo avvio d’estate 2019. Coinvolti dal progetto, promosso dal ministero dell’interno, in Romagna sono i comuni di Misano, San Mauro e Savignano che si sono divisi un finanziamento di 126.000 euro. Fino al 30 giugno sono stati sequestrati 500 beni per un valore di 2.500 euro, sono state elevate 14 sanzioni, è stato acquistato un mezzo e sono state attivate due nuove assunzioni di personale stagionale nella Polizia locale. Il tutto, al momento, per un investimento complessivo di 30.000 euro. Lo rende noto l’on. Jacopo Morrone, segretario Lega Romagna. “Nell’estate 2019 – ricorda – sono 100 i comuni italiani che partecipano al progetto ‘Spiagge sicure’ e che possono contare su risorse pari a 4,2 milioni di euro messe a disposizione dal ministero dell’Interno”.