Special dinner alla Rocca Malatestiana di Santarcangelo per l'anteprima di Calici Santarcangelo

‘Solo con la tradizione è possibile reinventare…’

Questo il motto di Carlo e Camilla in segheria, il celebre ristorante milanese nato dal talento di Carlo Cracco, Nicola Fanti e Tanja Solci, che trasferisce la sua brigata negli ambienti della rocca di Santarcangelo per un evento gourmet.

Giovedì 8 agosto, come anteprima di Calici Santarcangelo, il castello sarà il teatro di una cena molto speciale. Nel suo cortile interno, si potranno degustare cibi e vini della tradizione italiana e non solo reinterpretati in chiave moderna.

Musica ed allestimenti completeranno la cornice di questo evento durante il quale gli ospiti potranno anche visitare le sale storiche del castello.

L’appuntamento con la ventunesima edizione di Calici Santarcangelo, dedicato alla presentazione ed alla valorizzazione della produzione vinicola della Romagna, è fissato per venerdì 9 e sabato 10 agosto.

I numeri dell’evento sono quelli delle grandi occasioni: 50 case vinicole, 17 eventi musicali, 8 osterie e punti ristoro, 35 attività enogastronomiche e bar che contribuiscono alle serate

In breve:

Calici Santarcangelo – Santarcangelo di Romagna (RN), centro storico e dintorni

Venerdì 9 e domenica 10 agosto – dalle ore 19 alle 24,30

Anteprima giovedì 8 agosto, Special dinner – ore 20

Website: www.calicisantarcangelo.it

Facebook: Calici Santarcangelo – Instagram: Calici Santarcangelo

Per info e prenotazioni Pro Loco, tel. 0541624270 (orario di apertura: tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19), iat@comune.santarcangelo.rn.it