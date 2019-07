Schianto in via San Salvatore, 52enne scooterista perde la vita

Incidente mortale oggi pomeriggio, poco dopo le 14, in via San Salvatore, alle porte di Ospedaletto, dove un 52enne in sella ad un T-Max nero ha perso la vita dopo aver impattato contro il muso di un’Audi A3. Lo scooterista stava percorrendo via San Salvatore in direzione via Coriano quando si è toccato con l’Audi che uscendo dal cancello dell’abitazione si stava immettendo sulla strada principale. Il 52enne avrebbe cercato di evitare la vettura, ma il suo T-Max ha sbattuto contro il paraurti sinistro della A3. L’impatto ha fatto perdere il controllo dello scooter al 52enne, che è rovinato sull’asfalto per alcuni metri.

Il video Adriapress

Il conducente dell’auto è immediatamente sceso in suo soccorso, dando l’allarme al 118. I sanitari, giunti sul posto, hanno tentato disperatamente di rianimare l’uomo, che però è morto dopo poco all’interno dell’ambulanza. Spetta alla polizia Stradale di Rimini ricostruire l’esatta dinamica del mortale. Resta, infatti, da capire se il conducente della A3 si sia sporto troppo per immettersi o se lo scooterista non sia riuscito ad evitare l’impatto a causa delle velocità.