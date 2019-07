Rimini Beach Arena per la rigenerazione urbana

Un nuovo spazio suggestivo, con una programmazione musicale di primo piano. Con Rimini Beach Arena un’area di oltre 10mila metri quadrati si presenta come una delle più importanti novità estive italiane, pronta a dare il suo primo contributo all’opera di rigenerazione urbana che sta iniziando a coinvolgere le ex colonie romagnole, nel caso specifico la zona in quel di Miramare dove dal 1932 al 1977 fu operativa la Colonia Bolognese.

La programmazione musicale di Rimini Beach Arena concentra gli eventi dal 20 luglio al 16 agosto, con una line up caratterizzata dai live dei migliori artisti italiani urban e da una serie di dj protagonisti dei più importanti festival di musica elettronica.

Gli artisti in calendario a Rimini Beach Arena:

Sabato 20 luglio: Capoplaza, Dark Polo Gang e Gabry Ponte

Sabato 27 luglio: Izi e Timmy Trumpet

Sabato 3 agosto: Anastasio, Alok e Burak Yeter

Sabato 10 agosto: Achille Lauro e Afrojack

Martedì 13 agosto: Boomdabash e Steve Aoki

Mercoledì 14 agosto: Don Diablo e Gigi D’Agostino

Venerdì 16 agosto: Random, una festa a caso

Per una bella playlist: https://open.spotify.com/playlist/3IyY3EphrdZfnpsrT84YBM