Rigenerazione Urbana. 57 le manifestazioni di interesse

Sono 57 le manifestazioni di interesse presentate da privati per la riqualificazione e la rigenerazione urbana di Rimini. A tirare le somme, a termini scaduti, è l’amministrazione che precisa però che il numero potrebbe anche aumentare visto che i lavori di smistamento delle protocollazioni non sono ancora completamente conclusi.

“Oggi possiamo giudicare solamente la quantità delle proposte– dichiara l’assessore a programmazione e gestione del territorio, Roberta Frisoni–. E indubbiamente un numero così elevato di manifestazioni dimostra l’estrema attenzione del mondo imprenditoriale e privato per questa iniziativa, legata alla nuova Legge Regionale Urbanistica, che mira a favorire a migliorare la qualità urbana e le dotazioni della città attraverso la riqualificazione e rigenerazione dell’esistente, favorendo l’impresa e l’occupazione, interagendo e potenziando i vari progetti strategici in corso di realizzazione e progettazione”.

Da subito si apre una fase istruttoria per verificare i contenuti delle proposte e la compatibilità alla strumentazione urbanistica vigente per giungere poi alla selezione delle proposte che dovrà essere determinata con una delibera di atto d’indirizzo del Consiglio Comunale.

I lavori istruttori saranno curati da una commissione multidisciplinare in cui saranno chiamati a partecipare numerosi settori tecnici dell’Amministrazione Comunale. I progetti presentati devono riferirsi ad ambiti specifici, che spaziano dalla città storica alle colonie marine, dai nuovi insediamenti specializzati per attività produttive ai poli funzionali. Sono interessati ambiti consolidati costituiti da aree libere superiori a 8000 mq la cui attuazione sia funzionale al “Parco del Mare”.