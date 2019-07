Regione smentisce fake news: niente rifiuti in più all'inceneritore di Coriano

“All’impianto di termovalorizzazione di Coriano non arriverà alcun nuovo rifiuto da smaltire”. Le rassicurazioni arrivano dall’assessore regionale all’ambiente Paola Gazzolo e dalla consigliera regionale del Pd Nadia Rossi. Negli ultimi giorni aveva iniziato infatti a circolare la voce di un possibile aumento della quota rifiuti per Coriano a seguito della chiusura dal gennaio 2020 dell’inceneritore di Ravenna. “L’impianto riminese – precisa la Gazzolo – non verrà mai utilizzato nemmeno in futuro per smaltire quote attualmente trattate in quello ravennate, che abbiamo deciso di chiudere a fine anno grazie all’efficacia della programmazione definita nel Piano regionale rifiuti approvato nel 2016 e all’aumento della raccolta differenziata, arrivata al 68% in Emilia-Romagna”.

“Chi mette in circolo queste voci – aggiunge Nadia Rossi -, basate sul nulla visto che i documenti e le dichiarazioni che arrivano dai vertici della Regione vanno in tutt’altra direzione, fa davvero male ai cittadini e al territorio”.