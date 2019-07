Rapina e lesioni, arrestati due minori a Riccione

Nella notte i Carabinieri di Riccione hanno arrestato due 17enni italiani che avevano aggredito in viale Dante a Riccione tre giovani del Banghladesh per rubare le loro biciclette. Nella colluttazione una delle vittime, un 25enne, ha riportato lesioni al volto. I militari sono riusciti a rintracciare i due aggressori che avevano ancora con sè le bici appena sottratte. Nello stesso contesto sono stati portati in caserma altri sei ragazzi originari della provincia di Roma le cui posizioni sono al vaglio degli inquirenti.

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo predisposta sul territorio, a Cattolica invece i Carabinieri hanno indagato in stato di libertà quattro giovani rumeni per il furto di una collana dal valore di 200 euro da un esercizio commerciale.