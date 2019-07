Polemiche riccionesi. La Vescovi replica a Linus: "a sbruffonaggine va forte"

Una reazione scomposta a questioni che non erano poste a lui, su una radio nazionale senza nessuna possibilità di replica. Da Sabrina Vescovi arriva una risposta a Linus che nel programma “Deejay chiama estate” non le aveva mandate a dire alla capogruppo del PD.

La replica di Sabrina Vescovi:

Come Davide con Golia

Preso da sindrome di protagonismo devo una risposta a Linus, ricordandogli che i rilievi di un amministratore si rivolgono al sindaco Tosi. Non a lui.

Costi quadruplicati negli ultimi due anni per lo stesso format del 2016.

Renata, ce lo vuoi spiegare?

Come Davide contro Golia.

1) reazione scomposta verso un ufficiale pubblico che svolge il legittimo ruolo attribuitole dalla legge.

2) nessuna possibilità di replica per un passaggio arrogante su un network nazionale, non il più importante ma un network nazionale

3) mi apostrofa come “tipa”…. non sono sua sorella, ne sua amica, sono un amministratore pubblico che svolge un ruolo pubblico su mandato di quasi 8.000 elettori.

4) i rilievi politici del mio comunicato sono rivolti al sindaco di Riccione. Il sindaco non è lei.

5) le valutazioni politiche sulla qualità della programmazione sono un opinione che può decidere di non condividere ma che dovrebbe rispettare

6) se, come dichiarato da lei, riempisse tutte le sere la piazza con 20.000 persone a Riccione ci sarebbe un oggettivo problema di ordine pubblico. A “sbruffonagine va davvero forte”!

7) il gioco delle responsabilità sulla sua permanenza a Riccione si scontra con la sostituibilità di radio dee jay. Non dubiti: con quelle cifre ci saranno altri network pronti a sostituirla.

8) chiarite le cose con lei, è il sindaco Tosi che deve delle risposte ai riccionesi su come usa i loro soldi.

1.186.000 euro in cinque anni.

9) Caldari dovrebbe sapere che Radio Deejay è arrivata a Riccione con il Pd……quindi il tema della qualità del format non si porrebbe se costasse oggi quanto costava allora.

10) è diritto di un amministratore porre una questione sul target a cui ci rivolgiamo quando spendiamo tanti soldi.

Il tema non è lei o la sua radio ma la scelta di investimento sul segmento turistico della città.