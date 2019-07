Pace siglata per gli eventi di danza. Firmato protocollo triennale

Alla fine è scoppiata la pace tra i promotori degli eventi dedicati alla danza e il comune di Riccione. Questa mattina in Municipio è stato firmato il protocollo d’intesa per la realizzazione di durata triennale del “Mc Urban Contest Internazional” e “ Riccione Estate Danza”.

Erano presenti alla firma per il comune di Riccione il sindaco Renata Tosi, per Federalberghi Riccione il presidente Bruno Bianchini, per il Consorzio Costa Hotels il presidente Luigi Battelli e per la società Idea srl la legale rappresentante Cinzia Machioni. Il protocollo conferma lo svolgimento del “Mc Urban Contest International” al palazzo dei congressi, nella prima settimana del mese di gennaio e del “ Riccione Estate Danza” al palazzo dei congressi e al Palazzo del Turismo slittato a fine luglio.