Operativo il Distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco

Si è svolta questa mattina, presso il Centro Operativo sovra comunale di Protezione Civile di Bellaria Igea Marina, la cerimonia ufficiale di apertura del Distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco, operativo da oggi fino al 2 settembre 2019. Presso il Distaccamento verrà dislocata una squadra operativa completa in servizio 24 ore su 24: il presidio sarà dotato di due automezzi, un’autopompaserbatoio ed un automezzo fuoristrada, quest’ultimo attrezzato con un modulo antincendio per lo spegnimento degli incendi boschivi.

Il Vice Comandante Antonio Petitto, nel manifestare i saluti del nuovo Comandante Provinciale Gianfranco Tripi, che ha assunto l’incarico il 27 maggio scorso, ne esprime la particolare soddisfazione, infatti il Distaccamento è necessario, in quanto se non esistesse si rischierebbe di non avere uomini sufficienti per contrastare eventuali incendi.

E’ ormai riconosciuto che l’apertura del Distaccamento durante la stagione estiva ha un valore strategico per tutto il territorio della zona Nord, poichè non solo si garantisce in tempi rapidi l’intervento di soccorso nello stesso Comune di Bellaria Igea Marina ed in quello di Santarcangelo di Romagna, ma anche nella parte Nord del Comune di Rimini. Dell’efficacia del servizio reso trae vantaggio la anche vicina provincia di Forlì e Cesena, in particolare i Comuni di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Gatteo.

Un servizio prezioso testimoniato, nella mattinata di oggi, dalla presenza del Sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti che ha voluto essere accompagnato per l’occasione dalla Giunta al gran completo, oltre che da autorità militari ed istituzionali.