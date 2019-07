Omicidio di Rivabella. La Cassazione cancella assoluzione complici

In appello erano stati assolti, ma ora la Corte di Cassazione, riporta la stampa locale, ha annullato la decisione e rimandato indietro il processo dei due figli di Lek Preci, che la notte dal 25 maggio 2016 a Rivabella uccise a colpi di pistola Petrit Nikolli.

Un delitto spinto dalla vendetta perché la vittima, un idraulico albanese, aveva preso con se e protetto la nipote, sposata con uno dei due ragazzi, vittima di maltrattamenti. Quella notte a Rivabella arrivarono in tre, Lek, l’autore materiale e i due figli Edmond e Altin Preci. In primo grado erano stati condannati tutti e tre, ma in appello i due ragazzi erano stati assolti. Ora verranno riprocessati per rivalutare la loro posizione di complicità. La Cassazione ha anche confermato la condanna del padre.