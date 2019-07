Notti magiche. Le proposte per il week end di bimbiarimini

Fuochi d’artificio, picnic e favole, burattini, Cartoon Club… Non mancano davvero piacevoli appuntamenti per tutta la famiglia questo weekend. Ecco 5 eventi nella rubrica settimanale in collaborazione con Barbara Farkas (www.bimbiarimini.it) da vivere insieme con i propri bambini.

1.

Torna l’appuntamento con ‘Rocca di Luna’ a Montefiore Conca che, quest’anno, giunge alla 26esima edizione. Sabato 13 luglio le vie e le piazze del borgo si riempiranno di musica, spettacolo e divertimento per grandi e bambini.

Per i piccoli dalle ore 20.30 é in programma “Il fantastico mondo dei burattini con nonna e Volpe” di Vladimiro Strinati. Nel Torrione della Rocca maghi, cartomanti, chiromanti e indovini vi aspettano nella magica notte montefiorese dedicata alla Luna, nell’Arena della Rocca “Martina e i magici predatori dell’aria”: un incontro ravvicinato con un simpatico barbagianni, un gufo africano e La maestosa poiana di Harrys nell’incantevole scenario della Rocca Malatestiana.

A conclusione dello spettacolo nell’Arena, una strepitosa coreografia di Fuochi d’artificio dalla Rocca Malatestiana con Pirotecnica Fonti.

Biglietto d’ingresso: 3 euro, bambini fino a 10 anni gratuito. Residenti nel Comune di Montefiore ingresso gratuito

Per ogni famiglia che si presenterà con almeno un bimbo/bimba vestiti da personaggio magico, un adulto in omaggio (non cumulabile).

2.

ANNULLATO CAUSA PREVISIONI METEO NON FAVOREVOLI. RINVIATO AL 10 AGOSTO

Sabato 13 luglio al Castello Malatestiano di Coriano ultimo appuntamento di “Arancionè la notte al Castello dei Bambini“, la rassegna dedicata ai racconti partecipanti al Premio Andersen – Il mondo dell’infanzia di letteratura per ragazzi, ideata e diretta dalla Compagnia Fratelli di Taglia.

Nella serata conclusiva della rassegna verrà raccontato il risveglio della natura. Protagonista infatti sarà Primavera – Terra di fiori, sveglia ghiri e roditori.

Alle ore 20,15 si parte con il PicNic a piedi nudi sull’erba totalmente plastic free con i cestini a Km0 preparati da La Cantinetta della CorTe con posate e contenitori per il cibo 100% naturali, riciclabili e sostenibili, realizzati con amido di mais.

Alle prime suggestive oscurità della notte (ore 21,30) arriva il momento delle favole scelte ad hoc per la serata, raccontate e interpretate dalla Compagnia Fratelli di Taglia: il rifiorire della natura e della vita stessa sarà narrato attraverso le storie di personaggi di ogni tipo. L’uovo del sole di Elsa Beskow, Papavero con sorpresa di Alessia Garilli, Il giardino di Gippo di Marianne Dubuc e Il piccolo Re dei Fiori di Kvèta Pacovskà le storie per l’ultimo appuntamento della stagione di Arancionè la notte.

Le favole saranno musicate dal vivo da Massimo Modula e Giacomo De Paoli. Prenderanno vita anche le mura del castello grazie alle video proiezioni a cura di Jacopo Ferma.

Poi si puó divertire con la fantasia grazie ai Laboratori Creativi a cura di Cristina Bonavitacola de La Bottega delle Idee e Laboratori Pinocchio, disegni e pitture estemporanee, creazione di oggetti e trucchi tematici guidati da Inès Cavuoti, Eleonora Protti e Cecilia Romani. Sempre attiva e aggiornata libreria mobile Viale dei Ciliegi 17 gestita grazie alla preziosa collaborazione di AVIS comunale Coriano.

Ingresso compreso di cestino pic-nic: bambini 11 euro (fino a 14 anni), adulti 14 euro (per il picnic prenotazione obbligatoria)

Ingresso solo spettacolo e laboratori creativi: 6 euro, bambini sotto i 3 anni gratuito. Info e prenotazioni: 329 9461660.

3.

Sabato 13 luglio, alle 23, nel Portocanale a Igea Marina é in programma uno spettacolo di fuochi artificiali in occasione della Festa Nazionale francese, per festeggiare tutti gli ospiti provenienti dalla Francia.

4.

Sabato 13 luglio, alle 21, in Piazza Mazzini a San Mauro Pascoli si svolge l’ultimo appuntamento della rassegna “Burattini e Figure in Romagna” a cura del Teatro del Drago, con la verve e la simpatia dell’artista italo-argentina Veronica Gonzalez e il suo “Due volte in piedi”.

I piedi di Verónica González sono davvero speciali: ogni volta che li solleva verso il cielo, si trasformano in buffi personaggi. Così le sue “marionette in carne ed ossa” interpretano spassose microstorie, tra humor e poesia, accompagnate da una ricca colonna sonora. Artista di origine argentina, ma da tempo in Italia, Verónica González gira il mondo con C’era due volte un piede. E lo gira proprio a piedi, incantando piazze e teatri e mettendo un piede anche in televisione. Gesto e musica rendono universale il suo spettacolo, a metà strada fra mimo e teatro di figura, una carrellata di storie che parlano senza confini a piccoli e grandi.

Un’occasione preziosa per vedere qualcosa di raro e originale nel panorama teatrale per l’infanzia.

Ingresso: gratuito

5.

Al via sabato 13 luglio Cartoon Club, il Festival internazionale del Cinema d’animazione, del fumetto e dei games a Rimini. Alle 17 con l’apertura delle mostre disseminate nel centro storico. Alle 19.30 ad Augeo Art Space il vernissage di “Time after time”, dedicata al raffinato lavoro di Antonio Lapone, il disegnatore (notissimo in Francia) che firma il manifesto di Cartoon Club 2019. Altra “chicca” l’esposizione “Topolino: da 70 anni la via italiana alla Disney”, allestita al Museo della Città: una vetrina sulla meravigliosa arte del fumetto Disney che estende e completa la mostra in corso a FICO a Bologna, con circa 40 ulteriori materiali originali o d’epoca in omaggio al 70esimo anniversario del periodico Topolino.

Al Museo della Città sono allestite inoltre “Tutto questo accade qui. Bonfa e Casty, l’avventura continua! Da Cattivik a Topolino”, mostra didattica con curiosità, commenti e inediti (fino al 28 luglio); “Il meraviglioso mondo di Andrea Romoli” (fino al 28); “Marcello Toninelli – 50 anni a fumetti” (fino al 21); “Obiettivo Cartoon – a volte ritornano…” (fino al 28), “Comicsgames. Contaminazioni tra fumetti e videogames” (fino al 28).

L’ingresso é gratuito.

Per scoprire le altre iniziative del weekend dedicate ai bambini a Rimini e dintorni visita il sito bimbiarimini.it