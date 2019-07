Non si fermano all'alt dei Carabinieri, fermati dopo inseguimento

C’è stato un lungo inseguimento nel tardo pomeriggio sulle strade di Rimini nord quando una Fiat Bravo con due persone a bordo non si è fermata a un controllo dei Carabinieri del Comando di Viserba. L’auto è fuggita a tutta velocità dal lungomare alla via Verenin e poi in via Tolemaide, fino a quando i Carabinieri, nel frattempo intervenuti anche con altre unità, sono riusciti a fermarla in sicurezza in via Tolemaide a Torre Pedrera, all’altezza di via Palmira. I due occupanti, nordafricani, sono stati ammanettati e portati sull’auto dell’Arma. Vista la temperatura della giornata, nel frattempo sono stati anche abbeverati dai militari. Ancora da chiarire perché i due non si sono fermati. Identità, eventuali precedenti e altri elementi sono al vaglio dei Carabinieri.