Nomine Atersir, tensioni in provincia. Sindaci escono al momento del voto

Clima teso in provincia dove ieri la conferenza dei sindaci doveva eleggere il coordinatore del consiglio locale di Atersir e il rappresentante locale presso il Consiglio d’Ambito. Al momento del voto i comuni di Coriano, Bellaria Igea Marina, Riccione, Novafeltria, San Leo e Montefiore hanno abbandonato l’aula in segno d’astensione, mentre Cattolica ha votato contro la mozione. In una nota congiunta i sindaci parlano di “una elezione solo di facciata perché, in pratica, il coordinatore era già stato scelto e individuato nella figura dell’assessore Luca Brasini così come il presidente Riziero Santi aveva già deciso di nominare se stesso come locale rappresentante presso il consiglio d’ambito”.

I comuni di minoranza ricordano che ci sarebbe stato tempo fino ad ottobre per individuare “un’altra figura, tra ben 25 Comuni di questa Provincia, competente e con tutti i requisiti per poter svolgere, secondo un sano principio di alternanza, tali mansioni”. Le critiche dei dissidenti si concentrano sul “metodo di scelta sposato dal Presidente della Provincia, discutibile, non tanto per le capacità professionali della figura individuata, ma per la negata possibilità di proporre altrettante figure competenti”.

“Cattolica – dichiara il sindaco Mariano Gennari – ha votato contro la nomina del presidente della provincia come coordinatore, la nostra proposta era di nominare un sindaco scelto tra i comuni di Bellaria Igea Marina, Coriano, Riccione o Cattolica.”