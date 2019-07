Indiscrezione Tmw: ribaltone in panchina, via Petrone ecco Antonioli?

Improvviso ribaltone in casa Rimini? Secondo il sito Tutto Mercato Web, il club biancorosso avrebbe deciso di optare per la sostituzione del mister, congedando Mario Petrone: al suo posto, in arrivo Mauro Antonioli, ex Ravenna che lo scorso anno ha guidato la Reggio Audace in Serie D. Questa mattina, invece, il patron del Rimini, Giorgio Grassi, ha parlato di una cena programmata per questa sera con Petrone (notizia). Vedremo se sarà una cena di nozze o di addio.