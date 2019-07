Incidente in A14 tra i caselli di Riccione e Rimini sud. Ferita una donna

Autostrada chiusa nelle prime ore del mattino nel tratto tra Riccione e Rimini sud. Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso chiamato a trasportare al Bufalini di Cesena una donna (le cui generalità non sono state diffuse) ferita in un incidente avvenuto all’altezza del km 133. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e la polizia autostradale che dovrà appurare la dinamica del sinistro che sembra aver coinvolto solo un veicolo. Per consentire i soccorsi e poi i rilievi il tratto autostradale è stato prima chiuso poi reso percorribile su una sola carreggiata con svariati km di coda. La situazione è tornata alla normalità in tarda mattinata.