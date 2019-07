Il caldo ha le ore contate: forti temporali in arrivo

Il caldo ha le ore contate. Alle 17 un violento temporale, in alcuni tratti anche con grandine, si è abbatutto sulla provincia di Rimini, creando già qualche disagio alla circolazione. Alcuni sottopassi sono già invasi dall’acqua, anche se la circolazione, pur a rilento, ancora è aperta.

le previsioni:

Dal tardo pomeriggio “la formazione di un vortice ciclonico si approfondirà sui settori di nordest” spiega il tecnico meteorologo Roberto Nanni (meteoroby). Previsti fenomeni temporaleschi anche intensi, vento e possibile grandine. Il maltempo proseguirà nella notte e anche nella prima mattinata di mercoledì quando si avrà anche un rinforzo della ventilazione settentrionale.

La protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato una doppia allerta di colore giallo. La prima valida, fino alla mezzanotte di oggi, per temporali mentre la seconda valida per domani (mercoledì) anche per il forte vento. Le condizioni dovrebbero rapidamente migliorare già a partire dal pomeriggio.

