I bagnini e i ristoratori di Rimini vestono la spiaggia di rosa

Sulla spiaggia di Rimini fervono i preparativi per la Notte Rosa: bagnini e ristoratori hanno affisso oltre trecento bandiere che adesso sventolano sui pennoni; circa 5000 programmi e 200 locandine vengono distribuite alle reception e nei bar e anche l’animazione è pink Revolution. Turisti e residenti parteciperanno indossando costumi, t-shirt e gadget a tema. Per l’occasione, grazie a Rimini Spiaggia Network, saranno coinvolti oltre 100 animatori per i tre giorni dell’evento.