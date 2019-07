Frontale sulla Cagnona, muore un 57enne

Un 57enne del posto, Giorgio Salomoni, è morto ieri sera a San Mauro Pascoli nello scontro frontale tra due auto avvenuto ieri sera sulla Provinciale Cagnona, la strada che porta dall’entroterra a San Mauro Mare. L’incidente è avvenuto intorno alle 20.15 in un tratto rettilineo sull’asfalto bagnato. Ferite lievi per il conducente dell’altra auto coinvolta, occupata da un giovane coppia di tedeschi. Sul posto il 118 con due ambulanze e un’auto medicalizzata e i Vigili del Fuoco. Durante i rilievi la strada è stata momentaneamente chiusa dalla Polizia Locale, con riapertura verso le 23. La dinamica dello scontro è al vaglio degli agenti: pare che l’auto dei tedeschi fosse in fase di sorpasso.