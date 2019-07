Frequenza a nidi privati e fuori comune, contributi a Santarcangelo

Fino a sabato 31 agosto le famiglie con figli residenti nel comune di Santarcangelo che nell’anno educativo 2018/2019 hanno frequentato nidi privati o fuori comune, possono richiedere un contributo a rimborso del pagamento delle rette mensili del servizio.

Seguendo le disposizioni della Delibera di Giunta Regionale n.156/2018, l’Amministrazione comunale ha istituito il contributo con l’obiettivo di ridurre la partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia, pubblici e privati in un’ottica di progressiva creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai 6 anni.