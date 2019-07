Festa dell'Unità 2k19 all'insegna della sostenibilità

La Festa di quest’anno ha tre obiettivi: due sono di utilità collettiva poiché dedicati alla sostenibilità e ai giovani, al territorio che ci ospita e ai suoi abitanti, anche sede del Circolo che organizzativamente se ne fa carico. Il terzo obiettivo è soprattutto un metodo di fare politica che si sviluppa dalla cosiddetta “base”: si tratta del lavoro comune che lo ha prodotto, mosso dallo spirito di gruppo necessario alla crescita di tutto il Partito Democratico del Riminese.

Durante la Festa sarà possibile vedere alcune immagini simboliche della crescita di Rimini nell’ultimo secolo del secondo millennio, il ‘900. Saranno infatti trasferite nella suggestiva porzione del Parco tradizionalmente riservata per la Festa dell’Unità, i materiali realizzati per Festa del Borgo Sant’Andrea 2007 dedicata alla Fornace dei F.lli Davide & Luigi Fabbri. Si tratta per lo più di immagini inedite gentilmente concessi dall’Associazione del Borgo., prodotte per la mostra al Museo della Città e successivamente all’Archivio di Stato. Una serata di approfondimento sarà in onore di uno dei curatori della mostra, Gianfranco Fravisini colto e generoso ricercatore della storia riminese, il quale insieme a Oreste Delucca, ha contribuito all’importante ritrovamento sull’antica proprietà riconducibile a Isotta degli Atti, non ancora sposa di Sigismondo Pandolfo Malatesta.

Il programma prevede anche due laboratori pomeridiani dedicati ai più giovani (dai 5/6 anni in su) per sviluppare la creatività manuale con i prodotti della natura, ma sarà sorprendente anche per gli adulti intrecciare i cesti di giunco, riconoscere le specie arboree, dipingere i sassi, costruire paesaggi coi funghi essiccati e tanto altro.

Nello spazio giovani della Festa dell’Unità sarà possibile partecipare a piacevoli incontri tra aperitivi ecosostenibili e una canzone suonata alla chitarra. Servirà a tutti approfondire gli aspetti legati alla sostenibilità insieme agli ospiti, uomini e donne rappresentanti della politica impegnati da tempo e con competenza su questi temi. Non è casuale il fatto che gli organizzatori hanno voluto che la Festa dell’Unità di quest’anno fosse tutta (o il più possibile) libera da plastica monouso.

Il sindaco Andrea Gnassi porterà un saluto sabato 13 luglio mentre domenica alle 19, saranno ospiti della festa Andrea Orlando, vicesegretario nazionale PD e Emma Petitti, assessore al Bilancio Regione Emilia-Romagna e componente della direzione nazionale, per riflettere e discutere sul Partito Democratico e la rigenerazione Democratica. Coordina Pietro Caruso, giornalista e saggista.

Durante tutto il periodo della festa sono in funzione i tradizionali stand gastronomici e la lotteria. Tutte le sere gran ballo con orchestre di folk romagnolo e spettacoli danzanti.

