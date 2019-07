Festa della Torretta

La Pro Loco di Viserbella vi invita Mercoledi 24 Luglio, ore 20.45 al bagno 54 di Viserbella per festeggia il novantesimo compleanno della “Torretta”, con DJ-Set, birra e bomboloni per tutti.

Il commento del presidente della Pro Loco Benaglia Stefano:

“I marinai la prendono da sempre come punto di riferimento per orientarsi durante la navigazione, i viserbellesi e non solo hanno fantasticato, almeno una volta nella loro vita, di vincere alla lotteria per comprarsela e andarci a vivere dentro. Per i turisti invece ha sempre un fascino misterioso, un po’ romantico e un po’ avventuriero. Per noi bambini è stata teatro di immaginarie battaglie piratesche, fantasmi e principesse da salvare. Ma per tutti quanti è semplicemente “la Torretta”.

Nel 1929 è entrata a fare parte della vita viserbellese e da allora non ne è più uscita, accompagnandoci fino ai giorni nostri ancora in splendida forma.

Mercoledi 24 ore 20.45 siete tutti invitati a festeggiare questo simbolo di Rimini Nord, rimasto bellissimo e immutato in 90 anni di vita insieme.