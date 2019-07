Fa cadere uno scooter e fugge, caccia al pirata

Ha provocato un incidente e poi è fuggito. E’ caccia al pirata della strada che oggi pomeriggio, intorno alle 17,40, all’altezza della Comet, in viale Giulio Cesare a Riccione, ha fatto cadere una donna in sella ad uno uno scooter allontanandosi senza soccorrerla. A dare l’allarme al 118 e alla polizia Locale di Riccione sono stati alcuni automobilisti che hanno assistito al sinistro. Pare che il pirata della strada viaggiasse su una Opel Astra di coloro grigio. In viale Giulio Cesare è intervenuta anche una volante della polizia di Stato. La scooterista, trasportata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.