Caldo e freddo condizionano il nostro quotidiano.

L’ondata di caldo torrido arrivato con l’Anticiclone africano ci ricorda come oggi più che mai “condizionare” l’ambiente in cui viviamo, regolandone la temperatura, è una esigenza che influisce sulla qualità della nostra vita.

Contestualmente è indubbio che le azioni per modificare il microclima del nostro habitat, sia esso casa o ufficio, sono il frutto di scelte che devono tenere in considerazione svariati elementi tra i quali i consumi, le normative e l’impatto ambientale.

Trovare un mix adeguato tra questi fattori, rispettando le proprie sensibilità e priorità, può essere a volte un vero e proprio lavoro, sia nel caso si debba acquistare un condizionatore per affrontare l’estate appena iniziata, sia se si debba intervenire sull’impianto di riscaldamento.

Nello scenario articolato e complesso della termoidraulica, le aziende che, oltre ad offrire il servizio/prodotto, sono in grado di offrire anche una consulenza tecnica e fiscale diventano dei veri e propri punti di riferimento.

Come ad esempio SMAI Service di Santarcangelo specializzata nell’installazione, assistenza e manutenzione delle caldaie a Rimini e provincia , e più in generale installazione ed assistenza delle diverse tipologie di impianti che il settore termoidraulico prevede.

Ecobonus per una “casa di Classe”

Il risparmio energetico e la migliore gestione delle risorse sono temi molto sentiti poiché riguardano tutti noi.

Scegliere elettrodomestici a basso impatto (condizionatori, caldaie ecc), prediligere impianti e soluzioni di ristrutturazione in grado di certificare la propria casa come abitazione di Classe A o ad elevato risparmio energetico sono priorità del cittadino desideroso di risparmiare sulle utenze, perchè si sa che una casa comporta costi!

Per risparmiare però, bisogno investire ed proprio a sostegno di questi investimenti volti ad avere una “casa di Classe”, che si può contare sull’ecobonus con detrazioni che vanno dal 50% al 65% a seconda del tipo di intervento che si deve affrontare.

Ad esempio per contrastare il caldo africano ed avere temperature rigeneranti nelle nostre abitazioni, possiamo usufruire del Bonus condizionatori 2019 che ha lo scopo di sostenere il cittadino nell’acquisto di nuovi apparecchi a risparmio energetico, sia per nuova installazione che per la sostituzione di un impianto precedente.

Per la riqualificazione Energetica delle abitazioni sostenuta dagli ecoincentivi si può optare per condizionatori con pompa di calore ad alta efficienza energetica, oppure si decidere di cambiare la vecchia caldaia con una nuova a condensazione.

SMAI Service ha come obiettivo quello di promuovere l’utilizzo di prodotti e sistemi a risparmio energetico, per migliorare l’efficienza degli impianti, riducendo i costi energetici degli edifici supportando il cittadino anche per l’aspetto fiscale per poter usufruire di tutti i gli incentivi che la normativa prevede.



Qui si “Osa”! caldaia di desing e non solo

Per coloro che decidono di mantenere l’impianto inalterato e di cambiare la caldaia, oltre alla classe di efficienza energetica altri aspetti significativi da tenere in considerazione sono l’innovazione tecnologica e il design.

La caldaia OSA li racchiude entrambi. Progettata da Artù studio “Osa” è un vero e proprio elemento di arredo che grazie al pannello anteriore personalizzabile è in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipologia di arredamento.

Un prodotto ad alto contenuto tecnologico che rappresenta l’innovazione nel sistema di riscaldamento; Osa è una caldaia a condensazione con classe energetica A+ e può essere gestita tramite App.

Quest’ultimo aspetto è da tenere in considerazione perché gli interventi di domotica (messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto) rientrano anch’essi nella detrazione fiscale del 65% per l’efficienza energetica

Caldaia da interno dalle forme pulite, Osa con solo 18 cm di spessore e tutte le connessioni a scomparsa è ideale anche per chi ha poco spazio; il frontale personalizzabile può trasformare la caldaia in una superficie “utile” ad esempio una lavagna o uno specchio.

Vincitrice nel 2017 del Red Dot Design Award, e del Compasso d’Oro ADI nel 2018, il più antico e autorevole premio mondiale di design assegnato dall’Associazione Disegno Industriale, rendono Osa a tutti gli effetti la prima “caldaia di design”

OSA è disponibile esclusivamente presso i rivenditori QuiUnical e SMAI service di Santarcangelo è uno di questi poiché da sempre crede e promuovere prodotti e sistemi innovativi volti al risparmio energetico che permettono di creare economie nella gestione delle nostre abitazioni.