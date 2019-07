Ciné 2019: il 3 luglio Donato Carrisi

Nell’ambito di Ciné mercoledì 3 luglio (ore 19, Villa Mussolini) ci sarà Donato Carrisi, scrittore, sceneggiatore e regista.

Carrisi è lo scrittore italiano di thriller più letto nel mondo e da qualche anno anche regista. Il suo esordio con “La ragazza nella nebbia“, successo al botteghino nell’autunno 2017 e venduto in 25 Paesi, gli è valso il David di Donatello 2018 come migliore regista esordiente: ora torna dietro la macchina da presa per girare “L’uomo del labirinto”, tratto dal suo romanzo omonimo. Un thriller scaltro e ammiccante che avrà come protagonisti Dustin Hoffman e Toni Servillo.

Carrisi sarà intervistato da Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello.

Al termine dell’incontro ci sarà il firma-copie.