Capodanno dell'estate. Con bimbiarimini le proposte per le famiglie

Pronti per il Capodanno dell’estate? Arriva il weekend in cui la Riviera romagnola si veste in rosa. Un evento imperdibile non solo per i grandi, ma anche per i piccini: vi aspettano tantissimi appuntamenti, a Rimini e dintorni. Ecco 5 eventi nella rubrica settimanale in collaborazione con Barbara Farkas (www.bimbiarimini.it) da vivere insieme con i propri bambini.

1.

Venerdì 5 luglio scocca l’ora della Notte Rosa, la grande festa dell’estate… Ma c’é tanto spazio anche per i bambini e quindi per le famiglie.

Venerdí 5 luglio, Bellaria Igea Marina, come da tradizione proporrà un programma di eventi tutti dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie, con la Notte Rosa dei Bambini, che vedrà ogni angolo della località animarsi con artisti di strada, trampolieri, percussioni, parate, teatro, musica, burattini, pompieropoli e tantissime altre sorprese a partire dalle 21.15.

2.

Sabato 6 luglio, dalle 21.30, la sfilata di carri allegorici e il corteo mascherato del Carnevale in Rosa invaderanno il lungomare di Misano Adriatico per una serata all’insegna del divertimento per grandi e bambini.

3.

Coriano presenta sabato 6 luglio “La Notte Rosa dei bambini”, con uno spettacolo di fiabe animate e musicate, pic nic, videoproiezioni, trucchi tematici, laboratori, animazioni e mercatino dei libri per bambini.

Alle ore 20.15 si parte con il PicNic a piedi nudi sull’erba totalmente plastic free con i cestini a Km0 preparati da La Cantinetta della CorTe. Al calare delle ombre della sera (ore 21.30), arriva l’ora tanto attesa delle fiabe: “Inverno – Acqua di neve giocosa nella Notte Rosa”: la Compagnia Fratelli di Taglia racconterà alcune storie dedicate alla stagione.

4.

Sabato 6 e domenica 7 luglio la spiaggia di Riccione, zona Marano, ospita il villaggio sportivo della Summer Edition 2019 di EA7 Sportour, evento itinerante promosso da Emporio Armani e organizzato da RCS Sports & Events in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e Radio 105.

Molte le attività sportive in calendario, che si terranno con il supporto costante di istruttori altamente qualificati: beach volley amatoriale, con un torneo a doppia eliminazione; il nuovissimo cross net ossia il beach volley con reti incrociate; beach tennis; yoga sulla spiaggia e yoga su sup in mare, in equilibrio sul paddel. Sarà possibile inoltre cimentarsi con lo stand up paddel e partecipare alla Breakfast Run, la corsa non competitiva di 5 km che si svolgerà domenica sul lungomare con partenza alle prime luci del mattino. È prevista inoltre un’area kids / family dedicata alle attività con i bambini, dal mini basket al tiro alla fune, dal beach tennis al frisbee. Il tutto accompagnato da musica e divertimento.

Domenica 7 luglio alle ore 7.30 parte la Breakfast Run, una corsa non competitiva di 5 km che si svolgerà nelle località di tappa dell’EA7 Sportour Summer Edition sul lungomare.

Non è una semplice corsa, ma rappresenta uno stile di vita sano e positivo. Un percorso di 5 km per scoprire la bellezza della spiaggia alle prime luci del mattino e poi, finita la corsa, ci ritroveremo tutti insieme al Village per la prima colazione!

Tutte le attività del villaggio (esclusa la Breakfast Run) sono gratuite.

5.

Da venerdì 5 a domenica 7 luglio, al parco Federico Fellini a Rimini, adulti e bambini della città romagnola hanno la possibilità di “entrare virtualmente” in uno stabilimento produttivo, scoprire i segreti del “mangiar sano” e partecipare ad una serie di divertenti attività, sotto la guida di un team di esperti della nutrizione.

All’interno di una struttura di oltre 300 mq, che richiama l’iconico Mulino Bianco noto a piccoli e grandi e che racchiude sei diverse isole tematiche, un team di esperti della nutrizione sarà disponibile a colmare gap informativi e a fornire utili suggerimenti ai visitatori, guidandoli in un percorso conoscitivo ed esplorativo alla scoperta delle materie prime di qualità, l’attenzione alla pluralità delle esigenze alimentari, la tutela della natura attraverso il riciclo e il risparmio delle risorse, l’agricoltura sostenibile e l’importanza di una filiera trasparente e controllata.

Per scoprire le altre iniziative del weekend dedicate ai bambini a Rimini e dintorni visita il sito bimbiarimini.it