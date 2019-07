Bici contro furgone a Rimini, muore anziano

C’è stato un incidente con conseguenze purtroppo tragiche questa mattina intorno alle 9 all’incrocio tra viale Regina Margherita e viale Messina a Rivazzurra. Un 79enne bolognese, in sella a una bicicletta elettrica, per cause al vaglio della Polizia Municipale è strato travolto un furgone. L’impatto è stato violento e l’uomo è stato sbalzato a terra riportando gravi lesioni. E’ stato portato d’urgenza dal 118 all’ospedale Infermi di Rimini ma in tarda mattinata il 79enne si è spento. La Polizia Municipale si è occupata dei rilievi e della gestione del traffico.